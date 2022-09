Onderzoek naar stroperij brengt politie bij verdachte

De man was al eerder in beeld vanwege het jagen op wilde vogels. Daarop is onderzoek ingesteld. Woensdagavond werd hij op heterdaad betrapt. De man verklaarde nu op konijnen te jagen.

Het luchtdrukwapen dat de man bij zich had is in beslag genomen. Na verhoor is hij donderdagmiddag in vrijheid gesteld. Het verdere onderzoek loopt.

^SV 2022447593