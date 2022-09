Enorme handel in nepmerkkleding ontmaskerd na anonieme tip

Via Meld Misdaad Anoniem kwam een tip binnen over een persoon die in valse merkkleding zou handelen. MMA zette de informatie anoniem door naar de politie, die een onderzoek startte naar deze persoon. Dat leidde naar een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rivium Boulevard. De politie kreeg het vermoeden dat de man vanuit dit pand zijn handel in valse merkkleding en valse merkschoenen runde. Hij gebruikte het als opslag, maar ook als winkel voor zijn criminele activiteiten.



Dinsdagochtend stapten politieagenten van het Flexteam van district Oost het pand binnen. Daar troffen ze rekken, zakken en dozen vol met neppe merkkleding, schoen en accessoires van zowat alle grote designermerken aan. De verkoopwaarde van de kleding wordt geschat op zo’n 450.000,-.



Nadat agenten het eerste pand in het bedrijfsverzamelgebouw hadden doorzocht is er een ronde gemaakt door het verzamelgebouw. Op verschillende verdiepingen werden nog 2 units gevonden met neppe kleding en schoenen. De verkoopwaarde van deze aangetroffen goederen wordt geschat op nog eens zo'n 50.000 euro.



Het Intellectuele Eigendom Fraude Team doet nader onderzoek naar de verdachte(n) en de omvang van de zaak. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.



Magneet van geweld

Bij de handel in merkkleding komen de normale, legale bovenwereld en de criminele onderwereld met elkaar in contact. Die verwevenheid noemen we ondermijning. Handelaars van merkkleding bedriegen hun kopers, duperen de echte merkeigenaren duperen, dragen geen belastingen af en steken de volledige winst in eigen zak. Maar omdat er achter deze handel een criminele, illegale handel schuil gaat, is er ook vaak sprake van betrokkenheid van figuren die geweld niet schuwen en daarmee een gevaar voren voor de omgeving. Praktijken die niet wenselijk zijn in uw eigen woon- of leefomgeving! Daarom roepen we u op om dit soort situaties of vermoedens daarvan altijd te melden.



Meld verdachte situaties

Panden waar opvallend veel bewakingsmaatregelen worden genomen, waar geen duidelijk naambordje hangt, waar op vreemde tijdstippen veel verschillende mensen in en uit gaan, waar mensen met big shoppers in en uit gaan. Al dit soort signalen kunnen duiden op ondermijnende activiteiten zoals een hennepkwekerij, drugslab, illegaal gokpand of handel in nepmerkkleding. Meld verdachte situaties! Dat kan via 0900-8844 of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. via 0800-7000. Wilt u spreken met het Team Criminele Inlichtingen bel dan met 088 - 661 77 34. Meer informatie over TCI, klik hier.