Twee verdachten aangehouden voor overval op tankstation in Zuidoost

De aangehouden verdachten zijn 15 en 16 jaar oud en woonachtig in Amsterdam en Duivendrecht. Bij deze gewelddadige overval werd geld en sigaretten buitgemaakt.De aanhoudingen vonden plaats naar aanleiding van een eerder gedane getuigenoproep. In deze oproep waren beelden te zien waarop de verdachten duidelijk zichtbaar waren. Er zijn hierna verschillende tips binnengekomen, die hebben geleid naar deze verdachten. De recherche is dankbaar voor de informatie en hoopt ook in de toekomst te kunnen rekenen op deze burgerparticipatie.

In een woning van een verdachte is bij een doorzoeking, een pistool aangetroffen. De recherche doet hier onderzoek naar.