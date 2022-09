Nieuwe forensische technieken toegepast in zoektocht naar Ercan Öztürk

Onderzoek



Ercan Özturk is zondag 28 maart 2021 in de loop van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en is daar niet teruggekeerd. De politie is een onderzoek gestart, dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats/aantreffen van de man.

De politie gaat door met het onderzoek naar de vermiste Ercan Özturk. We houden nog steeds meerdere scenario’s open, maar naar mate de tijd verstrijkt is de kans groter dat de man niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict. De afgelopen tijd is er nieuwe informatie binnengekomen wat heeft geleid tot deze nieuwe zoeking aan de Zevenbergenstraat in Deventer. Dit nieuwe onderzoek kan leiden tot een doorbraak in de vermissingszaak.