Heldhaftige getuigen in het zonnetje gezet in Elst

‘’We kunnen het als politie nooit alleen. Dit waren de mensen die zeiden: we stappen niet achteruit, maar vooruit en gaan iets doen’’, complimenteert plaatsvervangend districtschef Leo Dijkman tijdens de speciale avond.

Meer dan honderd zaken

Door gemaakte beelden en de alertheid van twee getuigen, onder wie een meisje van destijds dertien jaar oud, werd uiteindelijk een man aangehouden die betrokken was bij een groot aantal inbraken in Arnhem en Velp. In totaal waren er bij de politie ruim honderd zaken bekend waarbij de gaatjesboorder mogelijk betrokken was. Met zijn aanhouding werd een reeks impactvolle incidenten beëindigd.

Door een alerte kleinzoon in Lunteren konden criminelen worden aangehouden die het ook op zijn oma hadden voorzien. Vijf oplichtingszaken werden ermee opgelost. In Ede zorgde een getuige ervoor dat een bus vol met gestolen fietsen door de politie kon worden gepakt. In Wageningen trok een heldhaftige vrouw een man uit een diepe sloot.

'Burgers in het zonnetje'

Met ‘Burgers in het zonnetje’ bedankt de politie mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens het dagelijkse politiewerk. Dat gebeurt twee keer per jaar in de verschillende districten binnen Oost-Nederland, waaronder Gelderland-Midden. De oproep is duidelijk: meld verdachte situaties altijd. Bij spoed via 112, zonder spoed via 0900-8844. Dat heeft veel effect, zoals deze verhalen laten zien.