Gezin en politieagenten houden twee overvallers aan; Amsterdam Zuid-Oost

Melding

Omstreeks 16.10 uur zijn twee jonge bewoners thuis als er ineens twee onbekende personen in hun woning staan. De verdachten, een 19-jarige en 25-jarige man, bedreigen de bewoners met een steekwapen en willen goederen van ze hebben. Onder bedreiging van deze wapens nemen de verdachten meerdere goederen uit verschillende slaapkamers weg. Eén van de bewoners weet haar vader te bellen waarna de verdachten de woning uit vluchten. Als de vader bij de woning komt, ziet hij de 19-jarige verdachte die hem vervolgens bedreigt met een steekwapen. De verdachte vlucht weg en met gevaar voor eigen leven achtervolgt de vader hem. Even verderop rijdt een politievoertuig , die onderweg is naar de woning, die de twee rennende personen in het vizier heeft. Door adequaat en daadkrachtig optreden wordt de 19-jarige verdachte met behulp van een vuurwapen aangehouden. Ongeveer gelijktijdig zien agenten de 25-jarige verdachte in het Gaasperplas zwemmen. Na aandringen keert hij terug aan wal waarna hij wordt aangehouden. Beide verdachte zitten vast op verdenking van het plegen van een gewapende overval.

Onderzoek ter plaatse

Rechercheurs, hondengeleiders, politieagenten en medewerkers van de forensische opsporing hebben ter plaatse en in de omgeving onderzoek gedaan. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en zijn meerdere spullen inbeslaggenomen waaronder twee steekwapens. In de omgeving zijn ook goederen aangetroffen die afkomstig zijn van de woningoverval.

Getuigenoproep

De recherche is blij met de aanhouding maar houdt er rekening mee dat er meerdere verdachten betrokkenheid hebben bij de overval door bijvoorbeeld op de uitkijk te hebben gestaan. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen die meer kunnen vertellen over deze verdachten en bijvoorbeeld hun vluchtroute. Heeft u beeldmateriaal van bijvoorbeeld RingMyDoorbell dan kunt u dat uploaden via het onderstaand formulier. Mocht u bellen naar één van onze telefoonnummers vermeld dan proces-verbaalnummer PL1300_2022205289.