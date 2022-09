Beheerder parkeergarage mishandeld

De beheerder van de parkeergarage deed zijn ronde en trof op de vijfde verdieping een man en een vrouw aan die er kennelijk de nacht wilden doorbrengen. De beheerder sprak de twee aan en vertelde hen dat ze moesten vertrekken. Zij reageerden meteen agressief op de man en maakten racistische opmerkingen naar hem. Hij reageerde daar verder niet op en ging verder met zijn ronde om hen nog even de tijd te geven om hun spullen bij elkaar te zoeken en weg te gaan. Toen hij even later terugkeerde, waren de twee nog niet vertrokken en ontstond een woordenwisseling tussen de drie betrokkenen. De beheerder van de garage werd hierop, naar eigen zeggen, bespuugd en er ontstond een worsteling tussen de drie.

De beheerder van de garage raakte hierbij licht gewond. Hij zou zelf ook klappen hebben uitgedeeld. Het incident wordt onderzocht door de politie. Dit gebeurt onder meer door camerabeelden van de parkeergarage te bekijken.

Het slachtoffer deed aangifte van mishandeling. De man van 40 (niet ingeschreven op een adres in Nederland) en de vrouw van 32 uit Zeewolde zijn aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Zij worden zaterdag gehoord door de politie.