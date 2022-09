Steekincident Stratumseind; politie zoekt getuigen

Steekincident

Agenten kwamen ter plaatse voor een steekincident op Stratumseind in Eindhoven. Daar troffen zij twee mensen aan die elkaar aan het steken waren. Een persoon raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis is vervoerd en daar momenteel nog ligt. De ander had lichte verwondingen en hij is meegenomen naar het politiebureau. Beide betrokkenen zijn momenteel verdachten.

Identiteit

De identiteit van de persoon in het ziekenhuis is vooralsnog onbekend. De recherche is daarom ook dringend op zoek naar getuigen die meer weten of iets hebben gezien. Mogelijk zijn er bij dit incident ook videobeelden gemaakt door omstanders. Hebt u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.