Man aangehouden voor vuurwapenbezit tijdens OV-controle

Gistermiddag rond 15.30 uur voerden de politie en handhavers van de gemeente samen een OV-controle uit bij de tramhalte aan de Noorderhelling in Rotterdam. Eén van de passagiers kon geen geldig vervoersbewijs tonen toen daarnaar gevraagd werd. Toen agenten vroegen of zij de man mochten fouilleren, reageerde hij zenuwachtig. Hierop is de man gefouilleerd. In een tasje dat de man bij zich had, werd een vuurwapen inclusief gevulde patroonhouder aangetroffen. De 19-jarige man werd direct aangehouden middels een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten). Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter-commissaris.