Steekincident

Het 27-jarige slachtoffer uit Groningen werd vervoerd naar het ziekenhuis en de politie startte gelijk een onderzoek. Op dit moment is de politie op zoek naar de verdachte en is het onderzoek volop gaande.

Onderzoek

Het onderzoek van de politie richt zich op wat de aanleiding voor het steekincident is geweest en het achterhalen van de verdachte. De politie doet sporenonderzoek, buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn.

Heeft u informatie?

Heeft u informatie die de politie kan helpen? Of bent u getuige geweest van het steekincident aan de Asingastraat? Bel dan 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul het onderstaande tipformulier in.