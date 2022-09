Man (19) slachtoffer van steekincident, politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen om zich te melden. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek. Ook zouden er beelden rond gaan van de vechtpartij waarbij een grote groep mannen betrokken zou zijn geweest. Die beelden ontvangt de politie graag.

Melden

Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Nog makkelijker tippen? Vul dan onderstaand tipformulier in en voeg, indien gewenst, beelden toe.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en raakte gelukkig niet levensbedreigend gewond. Neemt niet weg dat steekincidenten als deze heel anders af kunnen lopen. Het onderzoek heeft dan ook prioriteit.

^SV 2022407670