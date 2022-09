Man gewond bij steekincident Centraal Station

Het steekincident vond rond 4.30 uur plaats aan de IJzijde van het Centraal Station, in de omgeving van de westelijke uitgang (richting de De Ruijterkade). Het slachtoffer is aanspreekbaar door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er zijn geen verdachte(n) geen aangehouden.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de toedracht van dit incident en spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden? Dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen via onderstaande contactmogelijkheden.

PL1300- 2022186277