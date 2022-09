Schoten gelost op Kaneelhof in Hoogvliet, politie zoekt getuigen

Zaterdag op zondag 4 september, rond 2 uur ‘s nachts, kregen agenten de melding dat er schoten waren gehoord in omgeving van de Kaneelhof in Hoogvliet. Er werd niemand aangetroffen, maar wel vonden agenten meerdere hulzen op de parkeerplaats aan het Groothoefblad. Deze zijn en in beslag genomen en worden op sporen onderzocht. Er is gesproken met getuigen en op dit moment wordt er buurtonderzoek gedaan.



Informatie

Uit eerste informatie blijkt dat er een zwarte auto is weggereden met donkere ramen met zilvergrijze omlijsting in de richting van de Tijmweg. Misschien is iemand dit opgevallen? Agenten komen graag in contact met mensen die hier meer informatie over hebben. Heeft u andere informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, heeft u camera- of dashboardbeelden? Neem dan met ons contact op. Dit kan via onderstaande mogelijkheden.