Agent doet aangifte van mishandeling door snorfietser

Een motoragent reed zaterdag 3 september, rond 18.00 uur, over de Noordweg in Kapelle. Hem tegemoet kwam een snorfietser. De agent zag dat het voertuig veel sneller reed dan is toegestaan en hij hield de bestuurder staande. De politieman deed vervolgens een rijproef op de snorfiets. Hieruit bleek dat de snelheid van het voertuig via een begrenzer werd verlaagd. Zonder die begrenzer reed de scooter inderdaad harder dan toegestaan. De agent nam hierop de begrenzer in beslag en deelde de eigenaar van de snorfiets mede dat het voertuig mee moest naar het bureau voor een test op de rollenbank.

De eigenaar van de snorfiets was het hier niet mee eens, werd erg boos en wilde wegrijden. De agent kon de scooter nog tegenhouden en pakte de sleutel uit het contact. Hierop sloeg de snorfietser de agent met zijn vuist in het gezicht. Er ontstond een worsteling tussen de twee. De agent riep vervolgens de hulp in van zijn collega’s, omdat de verdachte aangehouden moest worden voor het geweld dat hij had gebruikt.

De man, een 57-jarige inwoner van de gemeente Kapelle, is ingesloten in een politiecellencomplex. Zijn scooter is door de politie meegenomen naar het bureau en wordt daar gecontroleerd op de constructiesnelheid. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij zit nog vast voor verhoor. De agent deed aangifte van mishandeling.