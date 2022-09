Flatbewoner aangehouden na plegen vernielingen

De politie kreeg zaterdagmiddag 3 september een flink aantal meldingen van bewoners van het complex. De verdachte zou vernielingen aan het plegen, zo vernielde hij onder ander een deur en een kozijn, en dreigde de flat in brand te steken. Omdat bij de politie bekend was dat de verdachte bij een aanhouding gewelddadig zou kunnen worden is hij door de ondersteuningsgroep (OG) aangehouden. In de OG zitten agenten die getraind zijn om complexe aanhoudingen op een veilige manier te kunnen doen. Hun uitrusting lijkt op die van een arrestatieteam.

Rustig mee

De man ging uiteindelijk rustig mee. Hij had zich teruggetrokken in zijn woning waarna leden van de OG bij hem aanbelden. Hij is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten.