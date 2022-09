Tand uit mond geslagen

De agenten gingen, op zondag 4 september 2022 omstreeks 02.00 uur, ter plaatse nadat ze waren gewaarschuwd dat er een vechtpartij was geweest. Ze troffen de verdachte buiten het pand aan. Het slachtoffer was binnen. Hij vertelde dat, uit het niets, een tand uit zijn mond was geslagen door de Vlissinger. De verdachte was hierdoor ook gewond geraakt. Beide mannen roken naar alcohol en, afgaande op zijn gedrag en uiterlijke kenmerken, vermoedden de agenten dat de Vlissinger ook nog onder invloed was van verdovende middelen. Hem is door een hulpofficier van justitie bevolen mee te werken aan een speekseltest, maar dat weigerde de man.

Van het slachtoffer, een 30-jarige man uit de gemeente Middelburg, werd een aangifte opgenomen van mishandeling. Getuigen legden eveneens een verklaring af. De verdachte werd overgebracht naar een politiecellencomplex.

Daar kwam een arts ter plaatse om de verdachte aan zijn verwonding te behandelen. Omdat de man niet wenste mee te werken is hij later met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om daar behandeld te worden. Na behandeling zal de verdachte wederom overgebracht worden naar het politiecellencomplex om daar verhoord te gaan worden.