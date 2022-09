Veel schade na exploderend vuurwerk, getuigen gezocht (ook anoniem)

Mensen die meer informatie hebben over dit incident dat plaatsvond in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september 2022, in de nabijheid van de kruising Achter de Kerk/Oude Rijksweg, worden verzocht zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Wanneer u wel uw informatie wilt delen, maar liever niet met de politie praat, dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie staat los van de politie, maar deelt relevante informatie (gegarandeerd anoniem) wel met de politie. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0800-7000 of via hun website: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Vanwege de droogte van de laatste tijd hadden de bluspogingen van omwonenden geen resultaat. De brandweer kwam ter plaatse en heeft ongeveer twee uur moeten blussen voordat de hitte enigszins uit de beplanting was. Door de ontploffing beschadigde een personenauto en brak er een ruit van een woning. Er werd aangifte gedaan van brandstichting en vernieling van de auto en de ruit.

Hebt u meer informatie die de politie kan helpen deze zaak op te lossen? Neem dan alstublieft contact op met ons of met Meld Misdaad Anoniem. Voor een snelle informatieverwerking vermeld u zaaknummer 2022-235617.