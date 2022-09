Getuigen gezocht van overval op supermarkt Prunusstraat Groningen

Weggevlucht

De verdachte bedreigde een caissière van de supermarkt met een wapen en hij is er uiteindelijk vandoor gegaan met een onbekende buit. De man is mogelijk te voet weggevlucht in de richting van de Maluslaan. Bij de overval is niemand gewond geraakt.

Signalement

Het ging om een man met een witte huidskleur. De verdachte heeft een vrij lang en dun postuur. De man droeg tijdens de overval donkere kleding, waaronder een zwarte jas met een capuchon. Ook droeg hij een zwarte muts. Hij heeft zijn buit meegenomen in een tas.

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden?

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Heeft u op vrijdagavond 2 september iets gezien of gehoord? Woont of was u in de omgeving van de Prunusstraat en heeft u iemand met het bovenstaande signalement gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam? Of heeft u iemand horen praten over een overval? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of gebruik onderstaand tipformulier. Dat mag ook als u andere informatie heeft over deze overval.