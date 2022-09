Inzet politiehond bij aanhouding

Rond 17.00 uur kregen we een melding van overlast door een verward persoon op de Brinklaan. Agenten zijn ter plaatse in gesprek gegaan met de man. Hij verklaarde drugs te hebben gebruikt en persoonlijke problemen te hebben. De agenten boden aan om een zorgmelding voor hulpverlening voor hem te doen. Daarop rende de man opeens weg, begon over straat te rennen en ging door het lint. Hij liep vervolgens over meerdere auto’s heen - waardoor schade aan de voertuigen ontstond - en ging bij mensen in de auto zitten.

De agenten wilden hem stoppen en aanhouden voor het plegen van deze vernielingen. Na meerdere waarschuwingen werd het stroomstootwapen ingezet. Dit had weinig impact op de man en daarna trok hij zelf de pijltjes van het stroomstootwapen uit zijn lichaam. Vervolgens werd met een pepperspray geprobeerd de man onder controle te krijgen, maar ook dit had nauwelijks effect op de man. Tot slot zag de politie zich genoodzaakt de politiehond in te zetten. Na een korte beet liet de man zich uiteindelijk aanhouden.

De man kon na behandeling door medisch personeel diezelfde avond worden ingesloten. Hij is na verhoor over de vernieling heengezonden. Proces-verbaal wordt tegen hem opgemaakt en er is een zorgmelding voor hulpverlening gemaakt.