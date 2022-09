Onderzoek naar schietincident in omgeving van Noordersingel in Assen

De politie trof de gewonde man na een melding rond 23:15 uur aan op de Menning in Assen. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Noordersingel en Menning

De politie doet volop onderzoek. Op dit moment gaan we er vanuit dat het schietincident rond 22:15 uur heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Noordersingel. Mogelijk is daar een conflict met een groep personen aan vooraf gegaan. Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer daarna op de Menning is terechtgekomen.

Belangrijke getuigen

Uit het eerste onderzoek weten we ook dat drie jonge vrouwen en een jonge man mogelijk een belangrijke getuige zijn geweest van het schietincident. Zij bevonden zich in de omgeving van de Noordersingel en ze waren in het bezit van een scooter. De politie wil graag met deze vier personen in gesprek in de rol van getuige en we roepen ze dan ook op om contact met ons op te nemen.

Forensisch onderzoek

Er heeft forensisch onderzoek plaatsgevonden op zowel de Noordersingel als de Menning. Ook is er een buurtonderzoek gestart en de politie kijkt of er camerabeelden uit de omgeving kunnen worden veiliggesteld. Ook spreken we met getuigen en we willen graag in gesprek met de vier personen die mogelijk getuige zijn geweest van het schietincident.

Heeft u meer informatie?

Mogelijk dat iemand anders in de omgeving van de Noordersingel of de Menning iets heeft gezien of gehoord van het schietincident. Of dat iemand camerabeelden heeft uit de omgeving van beide locaties waarop iets te zien is.

Neem contact op

Heeft u tips of andere informatie over dit incident, dan vragen we u contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken om bijvoorbeeld beelden te uploaden.