Onderzoek naar overleden man in water

Maandagochtend rond 09.30 uur kwam een melding binnen bij de meldkamer dat er een lichaam in het water van het Valleikanaal aan de Raadhuisstraat lag. Agenten gaan meteen op de melding af en zagen het lichaam in het water. Met behulp van de brandweer is het lichaam uit het water gehaald.



Identiteit

In eerste instantie was de identiteit van de overleden persoon onbekend. Na onderzoek is nu gebleken dat het gaat om een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Veenendaal. De man sliep vaak in het park aan het Coornhertpad en werd een aantal dagen geleden nog gezien.



Onderzoek

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen en wanneer. Er is een onderzoek ingesteld in het park waar het slachtoffer regelmatig verbleef. De recherche houdt op dit moment alle scenario’s open en kan bij het onderzoek de hulp van getuigen goed gebruiken.

Vragen recherche

Wanneer heeft u de man voor het laatst gezien?

Heeft u iets verdachts gezien of gehoord in het park aan het Coornhertpad?

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van het water bij de Raadhuisstraat?

Heeft u andere informatie wat kan helpen bij het onderzoek.

Signalement slachtoffer

- man

- 179 cm

- leeftijd: 48 jaar

- horizontaal gestreept t-shirt

- zwarte spijkerbroek

- merkloze blauwe sneakers met witte streep