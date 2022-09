Getuigen gezocht van scooterdiefstal met geweld

Rond 20.00 uur werd het slachtoffer aangesproken door een groep jongens. Hij werd vanuit de groep bedreigd met een mes, kreeg klappen, werd geschopt en moest zijn sleutels en helm afgeven. Eén van de jongens reed met de scooter van het slachtoffer weg. De eigenaar van de scooter bleef achter en kon de hulpdiensten alarmeren.

Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse aan zijn lichte verwondingen. De politie ging op zoek naar de verdachten en de scooter. De scooter werd rond 21.00 uur aan de Industrieweg in Westknollendam aangetroffen zonder verdachten in de buurt. De politie zet het onderzoek voort en vraagt getuigen informatie te delen over het incident.

Heeft u maandag rond 20 uur iets gezien van de diefstal in het Rosariumpark in Krommenie of van het parkeren van de scooter rond 21 uur aan de Industrieweg in Westknollendam? Of heeft u tips of andere informatie over dit incident? Dan vragen we u contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken om bijvoorbeeld beelden te uploaden.

2022184742