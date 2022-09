Man gewond na steekincident, politie zoekt verdachte

Beverwijk - De politie is maandagavond omstreeks kwart over negen gebeld door een slachtoffer dat hij was gestoken met een mes in het park tussen de Overboslaan en sporthal de Walvis. De politie trof inderdaad een slachtoffer aan met steekverwoningen. Het slachtoffer is direct onder medische behandeling gesteld en overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is niet levensgevaarlijk verwond. De politie heeft een onderzoek ingesteld, waarbij onder meer een speurhondengeleider is ingezet. Hierbij is een mes aangetroffen, wat veilig is gesteld.