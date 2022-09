Politie onderzoekt vernieling woning

De politie stelt een buurt- en technisch sporenonderzoek in. Ook is de politie op zoek naar getuigen en roept hen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de vernieling betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van 2022184850.