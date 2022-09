Team West: meisje onzedelijk betast Leiden

Meisje onzedelijk betast Leiden

Op zondag 14 november 2021 rond 15.30 uur is in de Willem Barentszstraat in Leiden een 11-jarig meisje onzedelijk betast door een onbekende man. Het meisje ontmoette deze man, die een hondje bij zich had, in het Tasmanpark. Het meisje liep, al spelend met het hondje en pratend met de man, het park uit in de richting van het industriegebied. Het hondje rende op een gegeven moment achter een geparkeerde bestelbus en het meisje is er achteraan gegaan. Achter de bestelbus uit het zicht van voorbijgangers heeft de man haar betast. Het meisje kon uiteindelijk weglopen. De man is met zijn hondje weggelopen over de Admiraalsweg de brug over in de richting van de Leidse wijk 'De Kooi'. Uitgebreid onderzoek heeft tot nu toe helaas nog niet tot aanhouding van een verdachte geleid. Vanavond in de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man met zijn hondje.

Bankhelpdeskfraude Zoetermeer

Op maandag 6 juni werd een Zoetermeers ouder echtpaar door een zogenaamde banmedewerker gebeld. Met een smoes werd het paar ervan overtuigd dat zij hun bankpassen en pincodes moesten afgeven. Even daarna stond er een zogenaamde bankmedewerker aan de deur. Met de bankpassen werd gepind bij winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer. Vanavond in de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner. Omdat het om een zichtbaar minderjarige jongen gaat, wordt hij niet volledig herkenbaar getoond.

Gelblasters

Gelblasters zijn speelgoedpistolen waarmee balletjes afgeschoten worden die mensen gevaarlijk hard kunnen treffen. De laatste tijd hebben we al diverse exemplaren in beslag genomen omdat ermee op mensen werd geschoten. Wijkagent Eray Baygul van bureau Overbosch in Den Haag vertelt in de uitzending over de gevaren van gelblasters en doet een dringende oproep om deze niet op de openbare weg te gebruiken.

Aanhoudingen na tips

Twee weken geleden besteden we in Team West aandacht aan een zeer zware mishandeling/openlijke geweldpleging door vijf mannen in Delft. Hierbij werd een slachtoffer zeer ernstig mishandeld. Na de uitzending kreeg de recherche tientallen tips en werden er namen genoemd van de verdachten. Vorige week werden de vijf mannen aangehouden.

Deel uw tips en/of beelden

Kijk vanavond naar Team West voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Wellicht herkent u een verdachte of heeft u andere informatie die u kunt delen. Team West wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag worden nog een aantal herhalingen uitgezonden.