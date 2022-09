Jongen na ruzie in arm gestoken aan de Spoorweghaven

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De jongen had ruzie met een aantal jongeren en werd toen gestoken. Op de Spoorweghaven troffen agenten een bezorgscooter aan. Deze is meegenomen naar het bureau.



Aanleiding

Het steekincident heeft vermoedlijk plaatsgevonden onder de overkapping aan de Rijtuigweg en de kruising Locomotiefstraat. Het is nog onduidelijk wat exact de aanleiding voor de ruzie was. Heb jij iets gezien of heb je (deurbel-)camerabeelden of een dashcam, neem dan contact op met het team via onderstaande mogelijkheden. Agenten komen graag in contact met getuigen.