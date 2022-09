Twee jongens beschoten op de Goudse Rijweg

Het is even voor half 9 in de avond als wij melding krijgen van een schietpartij. Er zou één man gewond zijn geraakt. Als de agenten aankomen, treffen zij inderdaad de 17-jarige gewonde Rotterdammer aan. Al snel blijkt dat hij niet alleen was, als het tweede slachtoffer – een 19-jarige Rotterdammer – zich ook meldt bij de agenten met een verwonding. De jongens werden nagekeken door een ambulance en ter plaatse behandeld aan hun verwondingen.

Crooswijkseweg

Meerdere getuigen hebben gezien dat er twee donkergetinte jongens weg vluchtten in de richting van de Crooswijkseweg. Wat er precies is gebeurd waardoor er is geschoten is nog niet duidelijk, daarom vragen wij uw hulp. Heeft u een (deurbel)camera of dashcam en heeft deze beelden gefilmd tussen 20.15 en 21.00 uur op maandagavond 5 september in de omgeving Goudse Rijweg/Crooswijkseweg? Deelt u deze dan met ons via onderstaande contactgegevens.