Man aangehouden in Amersfoort handel in drugs

Nadat er via Meld Misdaad Anoniem meldingen binnenkwamen, startte de recherche een onderzoek naar de man.

Na de aanhouding doorzocht de politie de woning van de verdachte. Daar stuitten de rechercheurs op een hoeveelheid harddrugs en een groot bedrag aan contant geld.

Het onderzoek wordt voortgezet. Meerdere aanhoudingen zijn niet uit te sluiten. De verdachte Amersfoorter wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal besluiten of zijn voorarrest wordt verlengd.

Help mee

Zoals hierboven blijkt, heeft het doen van meldingen zin. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.Of gebruik het online meldformulier dat 24/7 tot je beschikking staat.