Getuigen gezocht na overval snackbar

Rond 22:15 uur man kwam de overvaller de zaak binnen en bedreigde het personeel. Daarna ging hij er met een onbekende buit vandoor via het achtergelegen parkje in de richting van de Van Heuven Goedhartlaan. Direct na de melding heeft de politie gezocht in de omgeving maar de verdachte is niet meer aangetroffen. De verdachte droeg donkere kleding en had zwarte gezichtsbedekking.



Heeft u de man rond 22:15 uur in de buurt van de Skagerrak gezien? Heeft u een camera in de omgeving bij uw huis, bedrijf of auto en beelden van de mogelijke dader? Of heeft u andere informatie over de overval of de verdachte? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips/beelden direct sturen via het tipformulier.



2022185611