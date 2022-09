Duikers politie vinden mes in onderzoek naar neergestoken man

Fotocredits Nieuws op Beeld



Dinsdag 17 augustus rond 22.30 uur ging de 55-jarige Rotterdammer naar boven om richting bed te gaan toen hij een hoop herrie buiten hoorde. Vanuit zijn raam zag hij een groep jongeren die ruzie met elkaar hadden. Hij ging naar buiten en probeerde de vechtende jongeren uit elkaar te halen. De man werd hierbij gestoken door één van de jongeren. Enkele jongeren gingen er daarna vandoor in een auto, waarschijnlijk een lichtkleurige auto, vermoedelijk van het merk Fiat. Deze auto kwam vanuit de richting van het Emmauscollege de Varnasingel opgereden. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn wond.



Steekwapen

Duikspecialisten van de politie zochten maandag naar het gebruikte steekwapen in het water aan de Varnasingel. Daarbij is een mes gevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit het mes is dat bij het steekincident van 17 augustus is gebruikt.



Getuigen nog steeds welkom

De politie heeft uitgebreid buurtonderzoek gedaan, diverse getuigen gesproken en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Toch zijn getuigen nog altijd van harte welkom. Heeft u beelden of informatie en heeft u nog niet met de politie gesproken, meldt u dan alstublieft via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden kan natuurlijk ook via M. op 0800-7000.