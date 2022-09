Arrestatie voor steekincident Havermarkt Breda

Zoals eerder gemeld kregen agenten die nacht de melding van een vechtpartij op de Havermarkt. Daar aangekomen troffen ze een gewonde man aan. Hij bleek gestoken te zijn. De agenten verleenden eerste hulp totdat een ambulance het slachtoffer, een 35-jarige man uit Vught, naar het ziekenhuis kon brengen. Kort na het incident werd een 31-jarige man uit Goirle aangehouden. Hij is verhoord en wordt niet langer als verdachte beschouwd. Verder recherche onderzoek wees uit dat een 59-jarige Tilburger als verdachte van het steekincident kan worden aangemerkt. Hij is vanmorgen met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij is ingesloten in het cellencomplex.