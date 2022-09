Nieuwe getuigenoproep zware mishandeling Karbindersstraat

Het slachtoffer was vanuit het Zomerparkfeest in Venlo op de fiets onderweg naar zijn woning in Velden. Ter hoogte van het zandpad tussen de Sint Urbanusstraat en de Henry Dunantstraat raakt hij in gesprek met twee jongeren. Na dit gesprek fietst het slachtoffer verder over de Sint Urbanusstraat. Kort daarna wordt het slachtoffer ter hoogte van de Karbindersstraat dusdanig mishandeld dat hij enige tijd met zware verwondingen in het ziekenhuis heeft gelegen.

Het politieonderzoek heeft helaas nog niet geleid tot identificatie en aanhouding van de daders. Wij zijn daarom specifiek op zoek naar mogelijke getuigen die op vrijdagavond 26 augustus tussen 21.30 uur en 22.30 uur mogelijk iets verdachts hebben opgemerkt in de omgeving van de Karbindersstraat, de Sint Urbanusstraat en het eerder genoemde zandpad.

Heeft u die avond iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden – bijvoorbeeld van een deurbelcamera – die ons kunnen helpen in het onderzoek? Deel deze met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen met ons gedeeld worden via www.politie.nl/upload. Het registratienummer van deze zaak is 2022133321.