Scooterrijders betrapt met vuurwapen

Dinsdagavond rond 18.30 uur trokken twee scooterrijders bij het Beneluxpad in Schiedam de aandacht van agenten omdat een van hen zonder helm reed. Toen zij uit de daar gelegen tunnel kwam, gaven de agenten hen een stopteken. Een van de scooterrijders wilde doorrijden maar een agent verhinderde dat door hem bij de arm te pakken. Een omstander attendeerde de agenten er op dat de mannen iets in het tunneltje hadden neergelegd. Het bleek te gaan om een vuurwapen. Twee 16-jarige Rotterdammers werden aangehouden.

Ook in de Bruijnstraat in Rotterdam reed een scooterrijder met een vuurwapen in zijn zak. Hij smeet zijn scooter in de Rosener Manzstraat in Rotterdam op de grond toen hij wilde ontsnappen aan een verkeerscontrole op de Grote Visserijstraat. In de Bruijnstraat kregen agenten hem te pakken. Hij was niet voor niets op de vlucht. De scooter bleek gestolen te zijn in Schiedam en in zijn tas zat een vuurwapen. De 16-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van heling en vuurwapenbezit.