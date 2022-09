‘Van tevoren had ik al een naar gevoel bij deze huurder’

Politie-inval

'De ochtend dat hij de sleutel in zou leveren, werd ik gebeld door de politie. Er was een inval gedaan in mijn appartement, omdat de huurder werd verdacht van criminele activiteiten die te maken hadden met drugs. De huurder hadden ze er niet aangetroffen. Ik schrok heel erg en wilde meteen naar het appartement. Maar dat kon niet zomaar, want de voordeur was geforceerd tijdens de inval. Daarom waren alle sloten vervangen. Ik moest naar het politiebureau met allerlei papieren om aan te tonen dat het appartement van mij was.'



'Toen ik uiteindelijk het appartement binnenkwam, trof ik een enorme puinhoop aan. Alle meubels waren kapot, het was vies, stonk enorm naar rook en er stonden heel veel vuilniszakken. Door alle schade aan de meubels heb ik zelf duizenden euro’s moeten betalen. Gelukkig wilde de makelaar de schoonmaakkosten op zich nemen en de politie kon mijn deur vergoeden, omdat niet duidelijk aantoonbaar was dat er een crimineel in de woning had gezeten.’