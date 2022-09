Man aangehouden met vuurwapen

Agenten gingen rond 20.30 uur direct ter plaatse en troffen de verdachte aan in de winkel. De man, een 24-jarige inwoner van Almere, werd gesommeerd zijn handen te laten zien en mee te werken aan een onderzoek op de aanwezigheid van een vuurwapen.

Tijdens dit onderzoek werd bij de verdachte een echt vuurwapen en munitie aangetroffen. De verdachte werd gearresteerd en is ingesloten. Het vuurwapen en de munitie is in beslag genomen.