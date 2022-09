Tweede slot verkleint kans op diefstal fiets

“We blijven het tegen de mensen zeggen: gebruik een tweede slot!” roept Peter Koot, teamchef politie Katwijk-Noordwijk de bewoners van zijn werkgebied op. “Het aantal fietsendiefstallen is dit jaar flink gestegen. Met ongeveer 25% zelfs!” Zo’n diefstal gaat snel, ze steken een loper (een universele sleutel) in je slot en weg zijn ze. Of ze nemen een fiets met slot en al mee achterin een bus. Dat is simpel te voorkomen door een extra slot te gebruiken en je fiets vast te maken aan bijvoorbeeld een fietsbeugel of hek. “Het is even een aanschaf, maar een extra slot is nog altijd goedkoper dan een nieuwe fiets.”

Bel 112 en doe aangifte

Fietsendieven worden maar zelden op heterdaad betrapt, mede omdat de diefstal van een fiets zo snel kan gaan en de dieven dus al gevlogen zijn voordat de politie ter plaatse kan zijn. Het is daarom belangrijk dat u 112 belt bij verdachte omstandigheden. Rijden er vreemde lui met een busje door de wijk en lijken ze aandacht te hebben voor geparkeerde fietsen? Dan is dat al voldoende om de politie te bellen, zodat agenten poolshoogte kunnen nemen en de inzittenden kunnen controleren. Mocht uw fiets toch gestolen zijn, doe dan altijd aangifte. Wanneer er dan een partij fietsen wordt aangetroffen, kan de politie de fietsen weer herleiden naar de rechtmatige eigenaar.

ANPR-hit dankzij tips

Dankzij een ANPR-hit werden onlangs twee fietsendieven aangehouden die achterin hun bus vijf in Noordwijk gestolen fietsen vervoerden. Het kenteken van hun bus stond in de ANPR nadat de bus een aantal keer gezien was in een omgeving waar laten fietsen bleken te zijn gestolen. De twee verdachten, afkomstig uit Noord-Brabant, verbleven voor de gelegenheid in een hotel in Noordwijk. Toen hun bus door de ANPR gesignaleerd werd op de snelweg, zijn zij bij Ridderkerk gesommeerd te stoppen en aangehouden. Een van hen is door de rechter veroordeeld tot 4 weken cel, de ander moet nog op een OM-hoorzitting komen.

Meer preventietips?

Op zoek naar meer tips om uw fiets te beveiligen tegen fietsendiefstal is te vinden op de speciale pagina op de politiewebsite: www.politie.nl/onderwerpen/diefstal-fiets.html