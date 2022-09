Man heeft zich gemeld na beelden Team West

Op zondag 14 november 2021 rond 15.30 uur is in de Willem Barentszstraat in Leiden het 11-jarige meisje onzedelijk betast door een man. Het meisje had deze man, die een hondje bij zich had, in het Tasmanpark ontmoet. Achter een bestelbus uit het zicht van voorbijgangers heeft de man haar betast. Daarna is de man weggelopen over de Admiraalsweg de brug over in de richting van de Leidse wijk ‘De Kooi’.

Verdachte wordt later gehoord

Camerabeelden van deze man en zijn hondje werden in het opsporingsprogramma Team West en op sociale media getoond. Na het tonen van deze beelden meldde zich telefonisch op woensdagmiddag een 68- jarige man uit Leiden die zich herkende. Deze man uit Leiden zal binnenkort worden gehoord. Zoals gebruikelijk zijn de beelden inmiddels verwijderd.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Bij opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak.