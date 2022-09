Belangrijke getuige zware mishandeling gezocht

Woensdag 31 augustus 2022 omstreeks 15:00 uur fietste de 90-jarige vrouw op haar elektrische fiets op het fietspad langs winkelcentrum de Hesseplaats. Zij sloeg rechtsaf om metrostation Hesseplaats over te steken via het fietspad. Op het moment dat zij op de metrobaan fietste, werd zij aan haar linkerzijde gepasseerd door een fietser. De vrouw viel en kwam op de rails van de metro terecht.



De vrouw was in eerste instantie in de veronderstelling dat zij door de fietser was aangereden, maar een nog onbekend gebleven getuige vertelde de vrouw dat zij had gezien dat de vrouw door de passerende fietser opzettelijk werd geduwd. Deze onbekend gebleven getuige had geen tijd om bij de vrouw te blijven omdat zij naar haar werk moest. Een andere omstander heeft zich over de vrouw ontfermd.



Zij is door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar ze is geopereerd aan haar heup die door de val was gebroken. De vrouw, die nog zelfstandig woont en zeer actief is, zal nog voor langere tijd naar een revalidatiecentrum moeten. Het is nog maar de vraag of zij daarna kan terugkeren naar haar zelfstandiger woning.



De politie is een onderzoek gestart en heeft inmiddels camerabeelden van het incident. Die kunnen nog niet worden vrijgegeven in dit stadium van het onderzoek. In deze fase van het onderzoek wil de politie heel graag in contact komen met de onbekend gebleven getuige, de vrouw die woensdag 31 augustus om 15.00 uur als eerste sprak met de gevallen vrouw bij de fietsoversteekplaats bij metrostation Hesseplaats (aan de kant van de loempiakraam).