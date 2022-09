Politie neemt ruim 50 kilo verdovende middelen in beslag na controle

Dinsdag 6 september omstreeks drie uur in de middag voerden agenten een controle uit bij een bestuurder van een personenauto aan de Socratesstraat. Bij een doorzoeking in het voertuig werd er in een verborgen meerdere kilo's aan verdovende middelen gevonden. Daarop werd de bestuurder aangehouden: het gaat om een 22-jarige man uit Berkel en Rodenrijs.

Omdat de bestuurder vlak voor de controle uit een woning aan de Socratesstraat kwam, werd ook deze woning doorzocht. Dat bleek een versnijdingspand te zijn waarbij nog meer verdovende middelen werd aangetroffen. In totaal is er ruim 50 kilo aan drugs in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak.