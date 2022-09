Bestuurder zonder rijbewijs weer gepakt

Koninklijke Marechaussee

Het bleek inderdaad de 21-jarige man uit Hoogerheide te zijn waarvan zijn rijbewijs is ingevorderd. Een speekseltest wees uit dat hij ook drugs had gebruikt. De verdachte werd aangehouden en aan het bureau werd bloed afgenomen door een arts om het drugsgebruik te kunnen bewijzen. De zaak zal overgedragen worden aan de Koninklijke Marechaussee omdat de verdachte een militair is in actieve dienst.