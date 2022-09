Woningbrand mogelijk door hennepkwekerij

Op donderdagochtend 8 september 2022 om even voor tienen kwamen er meerdere telefoontjes binnen dat bij een rijtjeswoning aan de Oude Rijksweg de vlammen uit het dak sloegen. De brandweer en politie waren snel ter plaatse en het vuur was snel onder controle voordat het over kon slaan naar andere woningen. Er was niemand thuis maar op de zolder, waar de brand vermoedelijk was ontstaan, vond de brandweer een hennepkwekerij met een honderdtal planten.

Gevolgen

Het hebben van een hennepkwekerij is verboden. Maar daarbij is het hebben van een hennepkwekerij in een woning levensgevaarlijk. Er kan spontaan brand ontstaan zoals nu vermoedelijk ook gebeurd is. Het is gevaarlijk voor de bewoners zelf maar ook voor de buren die van niets weten en niet in de gaten hebben welk gevaar ze hebben gelopen de afgelopen tijd. Dit had zomaar heel anders kunnen aflopen. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de huurder die verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwekerij. De verhuurder, een woningbouwstichting zal maatregelen nemen ten opzichte van de huurder en de gemeente is op de hoogte gebracht.

Melden houdt ook uw woonomgeving veilig

Het kan van levensbelang zijn om misstanden te melden bij de politie of via meld Misdaad Anoniem. Heeft u een slecht gevoel bij een bepaalde woning, vallen u bijvoorbeeld zaken op zoals afgeplakte ramen, een brommend geluid, luchtventilatie, mensen die u niet kent en die op vreemde tijden in en uit de woning lopen laat het dan weten:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

Zo kunt u uw eigen woonomgeving veilig houden.