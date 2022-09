Vernieling door zwaar vuurwerk en gewelddadige diefstal in Bureau Brabant

Zwaar vuurwerk vernield deur

Uden - Op 8 juli 2022 loopt een man door de Marktstraat in Uden, rond 22.15 uur. Hij steekt daar zwaar vuurwerk aan en gooit het naar de ingang van een appartementencomplex. De deur wordt daardoor compleet vernield. Gelukkig raakte niemand gewond. Geheugensteuntje in deze zaak is dat er diezelfde avond een boerenprotest was op de Markt. Of de dader daar verder iets mee van doen heeft is onbekend. Verder zien we op de beelden iemand bij de dader lopen. Uiteraard wil de politie ook hem graag spreken. We roepen hem op zich bij ons te melden.



Diefstal met geweld bij T-Mobile

Helmond - Een brutale, gewelddadige diefstal van een tiental telefoon uit de T-Mobile winkel in de Veestraat in Helmond op 10 mei jl. De daders gaan op klaarlichte dag de winkel in, terwijl er gewoon klanten zijn en rukken telefoons en tablets van de tafels, trappen er tegenaan tot ze loslaten. Binnen enkele minuten hebben ze zo tien telefoons losgerukt en rennen er mee de winkel uit. De diefstal had een enorme impact op de medewerker van de winkel, die er nu nog steeds last van heeft. We tonen de bewakingsbeelden, inclusief het aankomen en wegrennen van de twee daders. Wie kent deze mannen?



Scooterdieven

Geldrop – Beelden van niet alleen de diefstal van een scooter, maar ook de voorbereiding daarvan op 9 juni bij het ziekenhuis in Geldrop. Wie herkent de vermoedelijke daders?



