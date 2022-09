Geweldsincident Loenermark; politie zoekt getuigen en beelden

Getuigen en beelden gezocht

Wat zich nu precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Daarom komt de recherche graag in contact met getuigen die iets gezien hebben rond 16.15 uur in of rond de omgeving van de Loenermark. Heeft u informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden (zoals een Ring deurbel of dashcam)? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaande link.

2022186985