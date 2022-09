Vreemde geur leidt naar drugslab; 63-jarige Hagenaar aangehouden

De politie ontving donderdagavond rond 21:20 uur een melding dat er een vreemde geur werd geroken in de omgeving van een woning aan de Oudemansstraat. Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse, waarna de brandweer in de woning metingen heeft verricht. Uit de metingen kwamen afwijkende waarden naar voren, waarop de aan het portiek gelegen woningen zijn ontruimd. De bewoners van deze zes woningen zijn elders ondergebracht. In de omgeving van de woning kon korte tijd na de melding de 63-jarige bewoner van het pand worden aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

Herken een drugslab

Een drugslab in je buurt is gevaarlijk. Criminelen gebruiken allerlei chemicaliƫn om de drugs te produceren. Deze kunnen giftig zijn en ontploffen. Ook het gedumpt drugsafval is gevaarlijk. Zowel voor de volksgezondheid als het milieu. Het afval is doorgaans een giftige mengelmoes van allerlei bestanddelen van grondstoffen, zoals oplosmiddelen, eindproducten en waterig restafval die vrijkomen tijdens de productie van synthetische drugs. Een deel van dat afval bevat schadelijke chemicaliƫn. Wil je weten hoe je een drugslab herkent? Bekijk de vlog. https://www.youtube.com/channel/UCSkoNGRVrRIAOvu4k03jgow

Heb je het vermoeden dat bij jou in de buurt drugs worden geproduceerd? Bel dan 0900-8844. Weet dat de politie zorgvuldig met je informatie omgaat. Wil je anoniem blijven? Dan kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem: via 0800-7000