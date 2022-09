Agressieve verdachte onwel na aanhouding

De 42-jarige man uit Rhoon maakte ruzie en was dermate agressief en onhandelbaar dat agenten hem moesten taseren. Dat had geen effect, waarop een politiehond moest worden ingezet, die hem in zijn been beet.

De verdachte kon nu aangehouden worden en werd overgebracht naar een politiebureau in Spijkenisse, waar een ambulance voor hem klaarstond. Ook in de ambulance bleef de man agressief. In het ziekenhuis werd de man onwel. Hij is in het ziekenhuis opgenomen; zijn toestand is zorgelijk. De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie een feitenonderzoek gestart.