Getuigen gezocht mogelijk geweldsmisdrijf

Op donderdag 8 september meldde een getuige dat er een gewonde man in de struiken lag aan de Goirkekanaaldijk vlakbij het Gounodpad. Dat is een pad wat loopt tussen de Goirkekanaaldijk en de Gounodlaan. Hulpdiensten spoedden zich naar het pad en troffen daar een 29-jarige Poolse man aan met zware verwondingen. Hij is direct naar het ziekenhuis gebracht waar hij meteen geopereerd moest worden.

Onderzoek

Er is een onderzoek gestart. De getuige kon niet veel meer verklaren dan dat ze hem gevonden had. Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf roept het rechercheteam getuigen op om zich te melden al dan niet anoniem. Misschien zijn er mensen die informatie hebben die van belang zou kunnen zijn voor het onderzoek, ook deze mensen worden opgeroepen om zich te melden. Omdat het slachtoffer een Poolse man betreft wordt deze oproep vertaald in het Pools.

Contact

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- geheel anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M