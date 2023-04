Politie zoekt getuigen van gewelddadige diefstal Almere

Rond 18.30 uur rijden de slachtoffers in Almere en stoppen zij met hun auto op de parkeerplaats op het Stripmakerhof. Terwijl zij stil staan stappen er onverwachts twee andere mannen in het voertuig. Deze mannen bedreigen de slachtoffers en dwingen hen om hun bezittingen af te staan. Naast fysiek geweld werd er ook gebruik gemaakt van een vuurwapen waar mogelijk ook mee is geschoten. Na de beroving rennen beide verdachten weg richting de buitenring. De slachtoffers komen er gelukkig met lichte verwondingen vanaf.

Onderzoek gestart

De politie is direct een zoektocht gestart maar heeft geen verdachten meer aangetroffen in de buurt. Ter plaatste is forensisch onderzoek verricht naar mogelijke sporen, is er door agenten buurtonderzoek gedaan en zijn er verschillende camerabeelden veiliggesteld. Ook zijn we op zoek naar mensen die iets hebben gezien, gehoord of op andere manier meer weten over dit incident.

Signalement

Het signalement van de vermoedelijke daders is als volgt te omschrijven:

Verdachte 1:

man

donker getinte huid

rond de 20 jaar oud

fors/gezet postuur

190 cm lang

donkere jas met capuchon op

krullend donker haar

Verdachte 2:

man

licht getinte huid

rond de 20 jaar oud

kleiner dan de eerste verdachte

smal postuur

donkerblauwe jas

grijze spijkerbroek

Neem contact met ons op

Was u vrijdagavond 31 maart rond 18.30 uur in de buurt van de parkeerplaats op het Stripmakerhof en heeft u iets gezien of gehoord? Bent u in het bezit van bruikbare camerabeelden? Of hebt u andere relevante informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem 0800-7000.