Getuigen gezocht na overval bij winkel aan Van Zeggelenlaan

De overvaller kwam de avondwinkel binnen en bedreigde de medewerker van de winkel met een mes. De medewerker was op dat moment alleen. Het slachtoffer probeerde zichzelf te verdedigen door met spullen te gooien in de richting van de overvaller waarop deze wegvluchtte zonder buit. Hij vluchtte in de richting van de Laakkade.

Signalement

De verdachte is een blanke man van rond de 1.75 meter lang met een gezet postuur. Hij droeg tijdens de overval een bril en was donker/zwart gekleed. Hij wordt rond 40/50 jaar geschat. Hij droeg witte handschoenen en had een groot mes bij zich.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving van de Van Zeggelenlaan in Den Haag? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.