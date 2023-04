Café beschoten: getuigen gezocht

Rond 03.15 uur ontving de politie een melding dat er op een café aan de Prins Hendrikstraat zou zijn geschoten. Toen agenten bij het café arriveerden, constateerden zij een kogelinslag in een ruit. Het café was op dat moment gesloten. De agenten startten direct een onderzoek op, maar troffen geen verdachte meer aan.



Heb je iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die tussen 03.00 en 03.30 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord in de Prins Hendrikstraat. Heb je meer informatie of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.