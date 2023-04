Verdachte gooit brandend voorwerp in woning: getuigen gezocht

Rond 00.30 uur was er een harde knal te horen in de Paulus Potterstraat in Den Haag. Een verdachte gooide een brandend voorwerp bij een woning naar binnen. Hierbij ontstond veel rook en raakten twee ruiten van de woning zwaar beschadigd. De verdachte, een in het zwart geklede man, zou er vervolgens op de fiets vandoor zijn gegaan. Niemand raakte gewond bij het incident. De politie startte direct een buurtonderzoek, maar dit leidde nog niet tot de aanhouding van een verdachte.



Heb je iets gezien of gehoord?

De politie komt graag in contact met mensen die tussen 00.00 en 01.00 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord in de Paulus Potterstraat. Heb je meer informatie of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.